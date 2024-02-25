«Любовь не закончится никогда»: Наталия Гулькина высказалась о возможном воссоединении группы «Мираж»

Бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина в новом выпуске программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказала о конфликтах внутри коллектива и порассуждала о возможности воссоединения «Миража».

По признанию Наталии Гулькиной, на данный момент она не допускает возможности воссоединения группы «Мираж». Певица не стала отрицать, что распад коллектива сопровождался скандалом, и им до сих пор не удалось наладить отношения.

«Это история такая, все с головы: если бы продюсеры, авторы музыки и слов были бы в гармонии, то и в коллективе была бы гармония. А из-за того, что они начали ссориться и что-то там делить, как-то вот так сложилось», — поделилась артистка.

Однако Наталия Гулькина отметила, что считает коллег по группе семьей, а в отношениях между близкими людьми часто возникают разногласия.

По словам артистки, между участниками «Миража» не было серьезного конфликта, и они изредка поддерживают связь. Звезда призналась, что «неприятный шлейф» остается до сих пор, но, несмотря ни на что, период работы в группе она вспоминает с теплом.

«Я ушла спокойно, но это мой любимый коллектив, моя жизнь. С этого все начиналось в моей творческой судьбе. Сейчас тоже много всего интересного, но любовь к „Миражу“ не закончится никогда», — заключила Наталия Гулькина.

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