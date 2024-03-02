Не смогла пройти мимо: как у бывшей солистки группы «Мираж» Гулькиной появились 12 кошек

У бывшей солистки группы «Мираж» Наталии Гулькиной живут дома 12 кошек. Артистка объяснила, как у нее оказалось так много питомцев.

Восемь из 12 кошек Гулькина забрала из приютов, в которые животные попадают с улицы.

Так, певица не смогла пройти мимо рыжего кота без одной задней лапки. Исполнительница листала ночью соцсети после работы и увидела непримечательного пушистика. История умалчивает, как он получил травму. Сердце Наталии сжалось, и она забрала животное к себе домой, назвав его Тимошкой.

«Он бегал со своей больной лапкой по улице совсем один, но волонтеры чудом смогли его поймать, ведь он оказался очень быстрым! Так вот увидела я его и поняла, что это мой кот, что я его хочу забрать домой», — рассказала Kp.ru артистка.

Тимошка приживался дольше остальных котов: никто из питомцев не хотел принимать травмированное животное. Новый усатый друг оказался к тому же очень общительным, что не очень понравилось остальным пушистым обитателям жилища Наталии.

Спустя год кот адаптировался в квартире звезды. Он мурчит, греется, трется, а еще лежит пузиком кверху.

Подобрала сердобольная певица кошку Мисти и ее братика, котенка Дина, которые жили в Кожуховском переулке. У Дина был сломан хвост, но впоследствии он сросся.

«Мисти стала моей любимой девочкой, которая меня обожает и не отходит ни на шаг! — говорит Наталия. — А Дин абсолютно точно кот моей дочки, он сразу выбрал ее себе в хозяйки».

Артистка надеется, что на этом количестве животных она остановится. Певица верит в магию чисел: Гулькина считает, что 12 — сакральная цифра, равная числу месяцев в году. При этом ей очень хочется помогать животным и согревать их своей любовью.

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