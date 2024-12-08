«Грязный рот»: Лерчек резко ответила Алане Мамаевой, осудившей их связь с Natan в шоу

Лерчек высказалась об Алане Мамаевой, осудившей их с Natan за интрижку в шоу.

У участников реалити «Звезды в джунглях» развязался конфликт из-за измен рэпера своей жене с Валерией Чекалиной. Мамаева не смогла за этим наблюдать и обвинила артиста в его непорядочности из-за предательского отношения к жене. По словам бывшей жены футболиста, ей сложно быть свидетелем такого, ведь ей самой не раз изменяли.

Алана осудила Natan за связь с Лерчек и призвала его подумать о своей семье: супруге и детях. Сам рэпер пытался оправдаться, уверяя, что не лжет жене. В этот момент 32-летняя блогерша Валерия стояла рядом, но отмалчивалась.

Однако позже за кадром Чекалины все же прокомментировала ситуацию. Она заявила, что Алана лезет не в свое дело и что она лишь пытается испортить семейные отношения рэпера, обвинив в предательстве.

«Когда у Аланы закончились аргументы, она решила вывернуть в нечто грязное, любовное и порочащее честь и достоинство не только мое, Natan , но и, соответственно, его семьи. Она никто, чтобы раскрывать свой грязный рот!» — резко высказалась Валерия в шоу.

Ранее мы писали о том, что бывший муж Лерчек снова накопил долги перед налоговой.

Также сообщалось, что оскандалившийся из-за измен жене Natan пообещал измениться.