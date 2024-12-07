На те же грабли: бывший муж Лерчек снова накопил долги перед налоговой

Находящийся под домашним арестом по делу о незаконном выводе денег из России блогер Артем Чекалин задолжал налоговой 734 тыс. рублей.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, бывший муж Лерчек владеет четырьмя компаниями. В том числе ему принадлежит фирма, через которому они с блогером продавали тренировки для идеального тела и косметику. Бизнес приносил экс-супругам около 3 млрд рублей в год, но выручка упала до 808 млн рублей. Теперь Артему и Лерчек принадлежит по 37,5% акций компании.

Чекалин сейчас остается под домашним арестом. Ему смягчили меру пресечения: Артем теперь может видеться с близкими родственниками. Регулярно его навещает младший брат.

Hапомним, в марте 2023 года Чекалины обвинялись в неуплате налогов на сумму в размере более 300 млн рублей. Однако блогерам удалось закрылть задолженность перед государством, в связи с чем дело об уклонении налогов было прекращено. Полностью дело прекратили в марте текущего года.

Однако в октябре экс-супруги стали фигурантами нового дела. Их обвиняют в выводе около 250 млн рублей по подложным документам.

Ранее Лерчек рассказала, что рассталась с мужем из-за проблем с налогами. Подробнее читайте здесь.