«Грязные методы борьбы»: в конфликте певицы Славы и Хайдарова найден новый пострадавший

Адвоката певицы Славы подвергли травле из-за дела против Тимура Хайдарова. Об этом артистка сообщила в беседе с изданием kp.ru.

Конфликт певицы Славы и пластического хирурга набирает обороты. Интересы знаменитости представляет адвокат Елена Сенина, Хайдаров же вооружился поддержкой Александра Добровинского. Стороны выбрали разные методы борьбы. Пока Александр критикует оппонентов, Елена пишет заявления в различные инстанции. Как выяснилось, в данном конфликте Сенина и сама пострадала.

По словам Славы, на ее адвоката началась информационная атака: «пишут фейки и заказные статьи». В беседе с журналистами Елена заявила, что будет отстаивать свою репутацию и подаст в суд на обидчиков за клевету и подкуп СМИ.

«Я знаю, кто это все заказывает и сколько за эти сочинения платят. У всех свои методы борьбы: у кого-то чистые, у кого-то грязные», — высказалась адвокат.

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