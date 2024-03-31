«Грустно смотреть»: Прилепин прокомментировал недавнее интервью Чулпан Хаматовой

В недавнем интервью артистка Чулпан Хаматова, уехавшая из России в Латвию, рассказала о тяготах жизни за границей. Она призналась, что ей с трудом приходится зарабатывать на последний кусок хлеба, чтобы обеспечить семью.

Интервью актрисы прокомментировал писатель и общественный деятель Захар Прилепин.

«Всем грустно. Хаматовой смотреть на коллег. Коллегам смотреть на Хаматову. Ну, вот так. Ничего. Это не самая большая грусть на свете», — написал он в своем Telegram-канале.

Актриса Чулпан Хаматова в 2022 году переехала в Латвию, осудив действия российских властей. Она призналась, что сейчас не жалеет о своем решении уехать из России.

Звезда фильма «Доктор Лиза» понимала, что вряд ли ее кто-то ждет за границей, но ей повезло. Другие эмигранты вынуждены работать таксистами, курьерами. Но Хаматова продолжает трудиться по своей специальности.

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