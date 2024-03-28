Продюсер Дзюник заявил, что вслед за «Би-2» обанкротятся все уехавшие артисты

Все сбежавшие из России артисты будут заявлять о банкротстве. Соответствующее мнение выразил продюсер Леонид Дзюник.

Его слова приводит издание «Абзац».

«Я не удивляюсь, что «Би-2» стали банкротами. Дальше все сбежавшие артисты будут заявлять о своём банкротстве», - сказал Дзюник и отметил, что в данном случае действует «принцип домино».

Продюсер отметил, что нет артиста, который бы «прилично выглядел» после отъезда из России. Он отметил, что «перспективы потерять все» есть у актера Дмитрия Назарова, а также его коллеги Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Дзюник заявил, что у обоих «изначально не было мозгов».

Коллектив «Би-2» уехал из России в 2022 году. В январе группу задержали в Таиланде. В итоге участников команды депортировали, но не в Россию, а в Израиль. Ранее мы писали о банкротстве «Би-2».

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга