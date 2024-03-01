«Из одного колхоза в другой»: Чулпан Хаматова рассказала о трудностях жизни в Латвии

Чулпан Хаматова рассказала, что нашла работу в Латвии благодаря удаче. Об этом она призналась в интервью на YouTube-канале «Это Осетинская*» (настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Елизаветой Николаевной Осетинской либо касается деятельности иностранного агента Елизаветы Николаевны Осетинской).

Актриса Чулпан Хаматова в 2022 году переехала в Латвию. Она призналась, что сейчас не жалеет о своем решении уехать из России.

«У меня не было никакого варианта, видя, как сегодня существуют мои коллеги в России, встроиться в этот ряд в силу разных причин. Первая — наверное, мой странный и идиотский темперамент», — рассказала она.

При этом актриса понимала, что вряд ли найдет работу за границей. Однако ей повезло.

«Если ты хочешь, чтобы у твоих детей был кусок хлеба и какая-то одежда, значит, ты будешь работать таксистом, курьером, кем угодно. Поэтому то, что я сейчас работаю актрисой, имею возможность выходить на сцену, это какая-то счастливая удача», — объяснила она.

Хаматова добавила, что уже имела опыт переезда в другую страну, который ей в итоге пригодился. Так, она уезжала жить на несколько лет в Германию.

«С другой стороны, я три года прожила в Германии, была той местной звездой, переехавшей из одного колхоза в другой. То, что я была звездой в том колхозе, в этом вообще не имеет никакого значения», — делится она.

Ранее мы писали о том, что Василий Ливанов прокомментировал неудачи Чулпан Хаматовой за границей.

*признана иностранным агентом на территории России.