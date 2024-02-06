«Грущу»: ведущий Макаров пожаловался на сложную работу в «Шоу Аватар»

Ведущий Вячеслав Макаров рассказал о сложностях работы в «Шоу Аватар». Знаменитости приходится сотрудничать с цифровыми аватарами. Он стал гостем программы Павла Воли на ТНТ.

Макаров признался, что работать в подобном шоу сложно, как и в программе «Маска». Ему приходится общаться либо с пустотой, так как на сцене зрители видят аватара, а сам артист находится в отдельной комнате с датчиками на теле. Либо с костюмами, под которыми скрываются звезды шоу-бизнеса.

Ведущий признался, что иногда ощущает легкую шизофрению, общаясь с пустотой после поворота куда-то в сторону. По его словам, он уже начал прорабатывать эту «травму» с психологом.

«Я тебе больше скажу — я теперь могу вести шоу, где нет гостей. Просто поставлю картонку и буду говорить с ней», – посмеялся Вячеслав.

Хотя гости и судьи, находящиеся в зале, видят персонажей на экранах так же, как и телезрители, Макаров, взаимодействуя с аватарами, переживает внутреннюю эмоциональную драму.

«В этот момент эмоционально где-то внутри я, конечно, грущу», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что финалистка шоу «Аватар» Валерия Ланская раскрыла секреты съемок в проекте. Она призналась, что очень не хотела рано уходить из проекта и сильно переживала, когда слышала свое имя из уст Ирины Понаровской.

Кроме того, стало известно, что певец Сергей Лазарев решил похвалить Регину Тодоренко за образ в «Шоу Аватар». Он не только оценил ее способности, но и признался девушке в чувствах. Лазарев неожиданно сказал супруге коллеги Влада Топалова, что влюбился и был бы не против жениться на ней.