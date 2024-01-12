Финалистка шоу «Аватар» Валерия Ланская раскрыла секреты съемок в проекте

Актриса мюзиклов Валерия Ланская стала финалисткой шоу «Аватар» на НТВ. Она призналась, что очень не хотела рано покидать проект, поэтому переживала, когда Ирина Понаровская назвала ее имя.

«Самое сложное было прятаться и общаться, запутывать. Нужно обладать терпением и умением сдерживать эмоции, чтобы не выдать себя», — поделилась Ланская в интервью порталу StarHit.

Актриса призналась, что сама выбирала репертуар для своего персонажа – Василисы Прекрасной. Поэтому участие в шоу позволило ей закрыть гештальты — исполнить на сцене композиции, которые не было возможности спеть раньше.

Ланская пояснила, что полная анонимность и наличие масок дают почувствовать адреналин, атмосферу волшебства и мистики. Для управления цифровым аватаром приходилось надевать специальный костюм с метками, а на голову прикрепили камеру, считывающую мимику.

Кроме Ланской, в финал проекта прошли Арсений Бородин, управлявший Змеем Горынычем, Кирилл Туриченко в образе Садко и Регина Тодоренко с аватаром Лисы Лазаревой.

Ранее мы писали, что 68-летнюю певицу Ларису Долину разоблачили в шоу «Аватар» в образе Мухи-Цокотухи. Для своего выступления она выбрала композицию, ради которой ей пришлось изменить тембр голоса. Несмотря на это, судьи единогласно решили, что под маской скрывается Долина.