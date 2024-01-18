Лазарев признался в любви к супруге Топалова: «Она женила меня на себе»

Одним из победителей второго сезона «Шоу Аватар» на НТВ стала телеведущая Регина Тодоренко, выступавшая в образе Лисы. Ее работа особенно понравилась артисту Сергею Лазареву.

Певец признался: он был влюблен в Лису с первых выпусков шоу. Артист считает, что она превзошла по уровню подготовки остальных участников, пишет «7Дней.ru».

«Ну, а в середине сезона Лиса женила меня на себе, а я к тому времени был уже влюблен в нее и был не против», — отметил Сергей.

Лиса даже сделала предложение артисту в одном из выпусков проекта. Завидный холостяк российского шоу-бизнеса согласился на свадьбу.

Однако Лазареву стало неловко, когда он узнал, что за образом Лисы скрывается жена его товарища Влада Топалова. Он и не догадывался об этом.

Также Сергей высоко отметил вокальные данные Регины и отметил, что каждая ее песня «просто супер».

Ранее Сергей Лазарев публично обратился к Филиппу Киркорову. Подробности читайте в этой статье.