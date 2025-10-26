Группа «Тату» объявила о планах провести концерты в Японии и Мексике

Группа «Тату» объявила о концертах в Японии и Мексике. Подробности приводит Пятый канал.

Легендарный дуэт подтвердил свое возвращение. После многолетнего перерыва Юлия Волкова и Лена Катина вновь вышли на сцену вместе в Москве.

На своем сольном выступлении они сообщили, что уже готовят масштабный международный тур, который охватит Японию и Мексику.

«Работаем», — лаконично прокомментировала Волкова.

Выступления в Японии и Мексике станут частью большого тура, запланированного на весну следующего года. Артистки признались, что с нетерпением ждут встреч с поклонниками из разных стран, ведь многим из них удалось вырасти на их песнях.

Ранее певицы рассказывали, что решение о воссоединении было продиктовано многочисленными просьбами фанатов. Письма и сообщения от слушателей приходили из разных уголков мира, и артистки поняли, что их творчество по-прежнему нужно людям.

