«Мы никакого отношения к этому не имеем»: солистки группы «Тату» сделали заявление о новом альбоме
© Korobeynikov Dmitry/East News
Юлия Волкова и Лена Катина сделали неожиданное заявление о новом альбоме группы «Тату» (t.A.T.u) под названием «В Поднебесной». Участницы популярного в начале 2000-х коллектива заявили, что не имеют к сборнику, релиз которого состоялся 22 октября, никакого отношения.
«Мы никакого отношения к этому не имеем… Не знаем. Это не к нам вопрос», — призналась Юлия Волкова в беседе с «Пятым каналом».
При этом солистка «Тату» не стала вдаваться в подробности и пояснять, как такое могло произойти.
Волкова подчеркнула, что они сохраняют нормальные отношения с продюсерами и никаких конфликтов между ними нет.
«Мы в нормальных отношениях, все решаемо… Нам невозможно запретить петь наши песни», — заверила Юлия.
Напомним, Лена Катина и Юля Волкова объединились после многолетнего конфликта и дали первый за 15 лет сольный концерт «Тату» в Москве 24 октября.
Катина призналась, что воссоединению дуэта поспособствовали просьбы фанатов, а творчество группы актуально до сих пор.
Ранее сообщалось, что группа «Тату» заработает на своем концерте в Москве около 30 миллионов рублей.