Группа Reflex на трое суток застряла в аэропорту Коми из-за отмены рейсов

Группа Reflex уже трое суток не может вылететь из Республики Коми из-за постоянных отмен рейсов авиакомпанией «Ютейр». Коллектив застрял в аэропорту Усинска, пишет Telegram-канал Mash.

По словам мужа солистки Ирины Нельсон Вячеслава Тюрина, авиакомпания продает билеты, но постоянно переносит время вылета, ссылаясь на непонятные причины. Из-за вынужденного простоя у коллектива сорвалась запись нового трека.

Ситуация осложняется тем, что самолет из Москвы в Усинск был перенаправлен в Сыктывкар. У музыкантов осталось всего два дня, чтобы добраться до Минска для выполнения контрактных обязательств. В аэропорту царит неразбериха, и вылететь возможно только на частных самолетах.

Ранее Ирина Нельсон рассказала, как смогла сохранить молодость и красоту в 53 года. Артистка призналась, что делала уколы ботокса.

Также Ирина Нельсон сообщила, что купила собственный вертолёт за 62 млн рублей.