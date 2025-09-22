Солистка Reflex Ирина Нельсон раскрыла секрет моложавой внешности

Солистка группы Reflex Ирина Нельсон призналась, что делала уколы ботокса. Звезда дала интервью о жизни и красоте Леди Mail.

Исполнительница поделилась, что следит за фигурой, но не занимается спортом. Она уверена, что в этом деле главное единство мысли, слова и действия.

«В спорте у меня нет необходимости, потому что йога в этом плане абсолютно самодостаточна», — рассказала певица.

Ирина соблюдает «принцип чистоты», старается не лгать, не засорять организм плохими продуктами и поддерживает порядок в доме. Многие поклонники восхищаются внешностью звезды. Она не скрывает, что обращалась к косметологу.

«Я как-то пробовала уколы, ботокс. Но мне не понравилось из-за болезненности процедур и кратковременного эффекта. И я поняла, что не надо надеяться на это. Благодаря двум инструментам — йоге и вегетарианству — организм очищается, быстрее восстанавливается, требует меньше ухода», – объяснила Нельсон.

Артистке больше нравится японский массаж лица, который выполняется с помощью рук.

Певица также высказалась о здоровье и прокомментировала свои слова о том, что увольняет коллег за срывы концертов по болезни.

«Я на личном примере доказала, что можно не болеть. За все 25 лет, что работаю в группе Reflex, я ни разу не отменила ни одного выступления, ни одного мероприятия по причине болезни», – отметила она.

По словам певицы, нужно заниматься профилактикой и не запускать болезнь. Благодаря этим принципам у них в группе за это время не заболел ни один человек.

