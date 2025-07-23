Вертолет за 62 млн рублей: солистка Reflex Нельсон похвасталась шикарной покупкой

Солистка поп-группы Reflex Ирина Нельсон похвасталась, что купила собственный вертолёт. Транспортное средство обошлось артистке в 62 млн рублей.

По словам Ирины, они с супругом давно решили купить вертолет. Ради этого муж знаменитости получил специальные права. 53-летняя артистка очень рада новому приобретению и жалеет, что оно не появилось у них раньше.

«Встретила его прямо на складе, — рассказывает звезда Super.ru. — Теперь я точно перестану опаздывать из-за пробок. А на концерты летать гораздо удобнее, чем ездить».

Нельсон призналась, что статус первой певицы в стране, купившей вертолет, ей не слишком льстит. Прежде всего, в новом приобретении знаменитость видит практическую пользу, несмотря на его стоимость в 62 млн рублей.

Ранее Ирина Нельсон высказалась о конфликте поколений на российской эстраде. Она уверена, что виной всему стала американизация.