Группа «Каста» отменила концерт в Тель-Авиве из-за боевых действий

Запланированный на 13 октября в Тель-Авиве концерт российской рэп-группы «Каста» не состоится. Артисты приняли решение перенести выступление на другую дату, которую пока не объявили.

Причиной отмены концерта стало обострение палестино-израильского кризиса и начало боевых действий в Израиле.

При этом, по данным Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, билеты на отмененный концерт Влади, Шыма, Хамиля и Змея все еще находятся в свободной продаже. Цены начинаются от 8 тысяч рублей.

Информации о том, как будет организован возврат денег за несостоявшееся мероприятие, пока нет.

Ранее мы писали, что лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт и отменил все запланированные в 2023 году концерты. Все приобретенные билеты будут действительны на новые даты и не требуют обмена или возврата. В настоящее время Шевчук проходит реабилитацию и чувствует себя хорошо.

Кроме того, застрявшей в Израиле певице Глюкозе удалось вместе с семьей покинуть Израиль. Ей пришлось два дня провести в бомбоубежище из-за постоянных обстрелов со стороны Палестины. Артистка вышла на связь с поклонниками из салона самолета перед взлетом.