Певице Глюкозе удалось вместе с семьей покинуть Израиль

Певица Глюкоза, застрявшая в Тель-Авиве после обострения палестино-израильского кризиса, сообщила, что вместе с семьей покинула Израиль. Артистка вышла на связь с поклонниками из салона самолета перед взлетом.

«Мы взлетаем. Регистрация была не быстрой, но все прошло спокойно. В добрый путь», — написала Глюкоза в своем Telegram-канале.

Певица прилетела в Тель-Авив вместе с мужем и дочерями, чтобы посетить концерт американского певца Бруно Марса. После начала обстрелов со стороны Палестины артист отметил выступление и в срочном порядке вылетел в Катар. При этом Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, вместе с семьей вынуждена была двое суток провести в бомбоубежище.

Глюкоза призналась, что они с мужем старались сохранять спокойствие и выполнять все указания сотрудников гостиницы. При этом 16-летняя Лидия и 12-летняя Вера были сильно напуганы происходящим.

Ранее мы писали, что 7 октября Глюкоза опубликовала в соцсети фото из бомбоубежища, где они с семьей вынуждены были прятаться от бомбардировок. Певица поблагодарила подписчиков за беспокойство и выразила надежду на скорое возвращение в Россию.