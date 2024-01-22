Группа «ДДТ» впервые выступит в Узбекистане. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на сайт iticket.uz.

12 февраля 2024 года состоится выступление музыкального коллектива в Ташкенте. Концерт запланирован во Дворце кино имени Алишера Навои. Известно, что самый дешевый билет стоит 2 тысячи, самый дорогой — 15.

Напомним, что минувшей осенью лидер группы Юрий Шевчук перенес инфаркт. После этого его представители сообщили, что все концерты переносятся на 2024 год.

На данный момент Шевчук никак не комментировал новость о возвращении на сцену.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Шевчук облачился в Деда Мороза в новом клипе «ДДТ» на песню «Новости». Подробности смотрите в этой статье.

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