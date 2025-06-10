Грозит операция: звезда «Интернов» Камынина страдает от сильных болей в суставах

Актрисе Светлане Камыниной, возможно, потребуется операция по замене суставов на протезы из-за сильных болей в коленях и бедре.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 46-летняя звезда «Интернов» уже полгода жалуется на боли в тазобедренном и коленном суставах. Медики выявили их изменение в структуре с нарушением функции. Из-за этого артистка не может полноценно ходить.

В случае ухудшения состояния Светлане могут потребоваться эндопротезы (искусственные суставы). Знаменитость пока никак не комментировала ситуацию.

Ранее 83-летняя актриса Вера Алентова рассказала о самочувствии после новостей об операции. В больнице у нее обнаружили новообразование, из-за которого врачи провели хирургическое вмешательство, которое прошло успешно.

Также сообщалось, что у Юрия Куклачева установлено пять стентов в сердце, благодаря чему он чувствует себя хорошо.