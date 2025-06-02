«Врач сотворил чудо»: Юрий Куклачев рассказал об уникальной операции на сердце

76-летний дрессировщик Юрий Куклачев сообщил, что у него 5 стентов в сердце. Его слова передает NEWS.ru.

Год назад дрессировщик перенес инфаркт. По словам знаменитости, он благодарен врачу, который ради его спасения «сотворил чудо». Куклачеву провели операцию и установили 5 стентов в сердце, благодаря чему он чувствует себя хорошо.

«Дежурный врач взял и сделал так, как не положено. Не по протоколу. Он взял и сотворил чудо. Все врачи удивлены: «Как он это сумел?». Пять стентов никому не ставили. А мне — сразу», — рассказал Юрий.

По словам знаменитости, до него подобной операции никому не делали. Очнувшись, он поругал доктора, который нарушил протокол ради его здоровья. Однако сам медик не жалеет о своем поступке.

«Он ответил: «Не знаю, можно или нельзя. Зато дядя Юра жив»», — сообщил дрессировщик.

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