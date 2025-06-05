83-летняя актриса Алентова рассказала о самочувствии после новостей об операции

Актриса Вера Алентова вышла на связь после новостей о госпитализации и операции. Звезда фильма «Москва слезам не верит» заверила, что с ней все хорошо. Об этом сообщает aif.ru.

83-летняя артистка призналась, что не жалуется на здоровье. Также она опровергла информацию, что ее оперировали из-за новообразования.

«Жива и здорова, спасибо за внимание!» - заявила Алентова.

Новости о госпитализации актрисы опубликовал Telegram-канал SHOT. По данным источника, Вера Алентова пожаловалась на дискомфорт в животе. В больнице у нее обнаружили новообразование, из-за которого врачи провели хирургическое вмешательство. Уточнялось, что операция прошла без осложнений.

Отметим, что в последние годы Алентова довольно редко появляется на публике, из-за чего возникает много слухов по поводу ее состояния здоровья. В крайний раз актрису видели на прощании с Ларисой Голубкиной. Журналисты отмечали, что она была сама на себя не похожа.

Ранее врач Ольга Середина рассказала, как Вера Алентова преобразилась после неудачной пластики.