Грозит блокировка счетов: Влад Бумага оказался должен налоговой более 2 млн рублей

Влад Бумага оказался должен налоговой более 2 млн рублей. Подробности приводит Telegram-канал Baza.

Популярный блогер Влад А4 столкнулся с проблемами из-за долгов перед Федеральной налоговой службой.

По данным издания, задолженность Бумаги превышает 2 миллионов рублей. Если блогер проигнорирует требование налоговой, ситуация может дойти до вмешательства судебных приставов. В этом случае возможна блокировка его счетов.

Напомним, еще 9 февраля 2024 года появилисьновости о том, что Влада Бумагу якобы разыскивают приставы из-за штрафов и задолженности в 278 тысяч рублей. Тогда директор блогера Александра Баженова публично опровергла наличие налоговых долгов. В мае 2025 года его внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

