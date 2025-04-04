Блогер Влад Бумага потерял 26 млн рублей и вышел из бизнеса по доставке пиццы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Еще в 2023 году блогер Влад Бумага совместно с ресторатором Антоном Пинским открыл компанию ООО «Пицца-плюс». Несмотря на большую аудиторию блогера, заведение не пользовалось популярностью — кафе были полупустые, а на доставку приходилось очень мало заказов.

В итоге компания показала убыток в размере 26,3 миллионов рублей. Кроме того, заведение задолжало налоговой 500 тысяч рублей. Увидев отрицательную прибыль, блогер решил выйти из бизнеса, где у него было 50% доли. Теперь все убытки остались коллеге Бумаги — ресторатору Антону Пинскому.

Ранее мы писали о том, что на блогера Влада А4 вновь подали в суд с требованием выплатить 2,7 миллиона рублей. С иском обратилась компания, занимающаяся полиграфической деятельностью.