Певица Лада Дэнс возмутилась новостями о долгах за ЖКУ и пригрозила судом

Лада Дэнс возмутилась новостями о долгах за ЖКУ и пригрозила судом. Об этом сообщает StarHit.

В Сети появилась новость о долгах Лады Дэнс за ЖКУ. Отмечалась, что ее задолженность превышает полмиллиона рублей. Как выяснилось, информация оказалась ложной. Певица возмущена работой журналистов, которые не проверили информацию.

«Расстроилась. Раньше и трава была зеленее, и фантазии журналистов позадорнее, и профессиональных навыков по добыче эксклюзива больше. Расслабились. Читала, сравнивала цифры в разных изданиях. Везде разные суммы, то 114 тыс. рублей, то полмиллиона. Копипаст с легкими проблемами в математике», — высказалась знаменитость.

Лада убеждена, что новость является заказной. Она пригрозила изданию, распространившему фейковую информацию, судом.

«Кто-то соврал и скорее всего по заказу. Будут отвечать за клевету в суде», — заявила она.

