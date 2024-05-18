Грозит блокировка счетов: певица Глюкоза задолжала налоговой более 1 млн рублей

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) задолжала налоговой более 1 млн рублей. Счета артистки под угрозой блокировки.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, налоговая выставила счет певице в размере 1,2 млн рублей. Исполнительницу хита «Невеста» предупредили, что, если она будет и дальше игнорировать налоговые отчисления, ей грозит блокировка счетов. Также ей запретят ездить за границу в случае неуплаты.

Однако сейчас артистка находится на отдыхе в Италии и публикует фотографии из солнечной страны в своих социальных сетях.

Ранее продюсер Сергей Лавров раскрыл гонорары оставшейся без псевдонима Глюкозы. Певица зарабатывает на корпоративах около 20-30 тысяч евро (2-3 млн рублей).

Также мы писали, что 51-летний певец Сергей Шнуров задолжал налоговой больше 4,5 млн рублей. Подробнее читайте здесь.