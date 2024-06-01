Григорий Лепс высказался о ролях Анастасии Заворотнюк на церемонии прощания с актрисой

Григорий Лепс приехал в Покровский монастырь, чтобы проводить в последний путь Анастасию Заворотнюк. Артист признался, что всегда с теплотой вспоминает встречи со звездой «Моей прекрасной няни». Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь с 29 на 30 мая после пяти лет борьбы с раком мозга. Церемония прощания с актрисой проходит 1 июня в Покровском монастыре. Траурное мероприятие посетили Роман Костомаров с Оксаной Домниной, а также Григорий Лепс.

Исполнитель хита «Я поднимаю руки» подчеркнул, что Анастасия Заворотнюк была не только звездой телеэкранов, но и прекрасной театральной актрисой.

«Хорошие фильмы, не только «Моя прекрасная няня». Были еще замечательные роли», – комментирует музыкант.

Лепс добавил, что всегда будет помнить Заворотнюк открытым и светлым человеком.

«Это было хорошее человеческое общение», – заключил певец.

Также проститься с Анастасией приехал Илья Авербух. Перед тем, как зайти в церковь, фигурист произнес трогательную речь, в которой отметил, что Заворотнюк не успела сыграть свою главную роль, но она смогла добиться самого ценного для актера - всенародной любви.

Ранее мы писали, что звездный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова устроила скандал у Покровского монастыря.