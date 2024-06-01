Татьяна Тарасова устроила скандал во время прощания с Анастасией Заворотнюк

Татьяна Тарасова обругала журналистов на прощании с Анастасией Заворотнюк. Об этом сообщает NEWS.ru.

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова после церемонии прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк внезапно сорвалась на журналистов, которые работают у Покровского монастыря.

«Стыдитесь, совести у вас нет. Ничего, конечно, плохого, но и хорошего мало от вас», — обругала прессу она.

Причину своего гнева Тарасова не назвала. Отметим, что тренер передвигалась на коляске — ей помогал ее ассистент.

Напомним, 1 июня в Москве проходит прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» скончалась накануне после продолжительной болезни, которую ей не удалось побороть.

Сегодня Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее мы писали о том, что семья Анастасии Заворотнюк открыла гроб на церемонии прощания.