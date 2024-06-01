Илья Авербух заявил, что Анастасия Заворотнюк не успела сыграть свою главную роль

Илья Авербух приехал проститься с Анастасией Заворотнюк. На траурном мероприятии фигурист появился без знаменитой супруги Елизаветы Арзамасовой. Об этом сообщает mk.ru.

Авербух заявил, что Заворотнюк могла бы добиться намного большего в карьере, если бы не болезнь, однако она получила самое главное - всенародную любовь.

«Конечно, она еще не сыграла свою главную роль. Ее главная роль – это всенародная любовь, о такой любви мечтает каждый актер. Нет такого человека в нашей стране, который не знает имени Анастасии Заворотнюк», – сказал Илья Авербух перед тем, как зайти в церковь.

По словам фигуриста, талант актера измеряется не количеством сыгранных ролей, а любовью зрителей, которой удалось добиться Заворотнюк.

Авербух добавил, что до последнего верил в чудо, но болезнь оказалась сильнее.

«Мы чувствовали страшную болезнь, сначала в нее не хотели верить, потом верили в чудо. Это трагическая новость, которая тебя наполняет болью, грустью и желанием помогать», – поделился заслуженный мастер спорта России.

Последний раз Илья Авербух видел Анастасию еще до болезни. Он отмечает, что Заворотнюк всегда была эрудированным человеком и излучала бесконечное тепло и любовь.

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