Григорий Лепс улетел из России с 18-летней невестой

Певец Григорий Лепс улетел в Таиланд с 18-летней невестой Авророй Кибой. Об этом сообщает «Жизнь».

Григорий Лепс улетел из России вместе с возлюбленной. Если для Авроры эта поездка стала полноценным отдыхом, то артист отправился в Таиланд на гастроли. Так, 11 января у певца запланирован сольный концерт на Пхукете.

Во время путешествия пара встретила Эмина Агаларова. Артист отметил, что Григорий похорошел в отношениях с молодой избранницей.

«Гриш, выглядишь бомба! Худой, красивый, загорелый», — заявил Эмин.

Примечательно, что Аврора и Григорий не публикуют совместные фотографии с отдыха, предпочитая скрывать детали их романа. Зато сама Киба охотно делится своими снимками. Так, на одном из последних кадров девушка запечатлена в желтом купальнике и шляпе за 60 тысяч.

Ранее бывшая жена Григория Лепса Анна Шаплыкова снялась с подросшими детьми от певца. Подробности читайте в этой новости.

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