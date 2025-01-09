«Пришлось посидеть на антибиотиках»: Бородина рассказала о проблемах со здоровьем на Бали

Известная российская телеведущая и блогер Ксения Бородина высказалась о новогодних каникулах на Бали. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

По словам знаменитости, изначально она не была поклонницей острова, однако к концу отдыха все-таки изменила свое мнение. При этом Бородина призналась, что во время поездки она столкнулась с проблемами со здоровьем из-за непривычной еды.

«Я не могу сказать, что полюбила этот остров всей душой, но в конце отдыха я стала к нему привыкать и кайфовать даже от многих моментов. Может, роль сыграло то, что погода наладилась и солнышко стало появляться чаще, последние дни были очень насыщенные. Еще долго мой желудок привыкал к еде местной, пришлось даже посидеть на антибиотиках», — поделилась телеведущая.

Несмотря на проблемы со здоровьем, звезде «Дома-2» удалось полноценно восстановиться.

«Мы посмотрели кучу интересных сериалов и фильмов, много проговорили, смеялись и даже в молчании нам было хорошо. Тут получилось отключить все мысли, совсем не думать о работе и делах, но с понедельника начнется большой плодотворный год», — добавила она.

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