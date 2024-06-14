Григорий Лепс появился с молодой красоткой на публике

Народный артист России Григорий Лепс посетил «Премию МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в компании молодой спутницы. Об этом пишет Super.

По данным источника, впервые музыканта заметили с девушкой на ПМЭФ-2024, однако тогда пара всячески скрывалась от папарацци. В этот раз таинственная незнакомка вновь появилась в компании артиста, но уже мило держа его за руку на ковровой дорожке.

В настоящий момент неизвестно, кем именно приходится девушка певцу. При этом сам исполнитель называет ее своей невестой.

Напомним, в 2021 году Григорий Лепс развелся с супругой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Шаплыкова родила знаменитости троих детей — дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. От первого брака у музыканта есть дочь Инга Лепс. С экс-женой Анной Лепсу удалось сохранить дружеские отношения.

Ранее Лепс выразил желание построить дом в Тверской области и оставить его детям.

Также сообщалось, что бывшая жена Лепса задолжала налоговой 51 тысячу рублей.