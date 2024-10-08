Актера Павла Прилучного штрафовали 370 раз за нарушения ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Журналисты выяснили, что актер Павел Прилучный любит нарушать правила дорожного движения — за все время его оштрафовали 340 раз, общая сумма административного наказания составила 340 тысяч рублей. В копилке нарушений штрафы за превышение скорости, неправильную парковку, несоблюдение разметки и незаконную тонировку стекол.

Актер пока никак не комментировал появившиеся новости.

Напомним, в мае 2024 года Павел Прилучный обжаловал приговор суда, который постановил увеличить сумму алиментов на несовершеннолетних детей. Сейчас бывший муж Агаты Муцениеце судится с ней еще и за право детей проживать с отцом.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце оказалась в тупиковой ситуации после суда за алименты.