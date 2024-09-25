Актер Марат Башаров получил более 600 штрафов за ПДД на 273 тысячи рублей

Актер Марат Башаров был оштрафован за нарушение правил дорожного движения (ПДД) более 600 раз. Чаще всего он превышает скорость и не соблюдает знаки или разметку.

Как пишет PostNews, с начала 2024 года Башаров получил уже 308 штрафов на 136,4 тысячи рублей, в 2023 году нарушил ПДД 258 раз на 114 тысяч рублей, а за 2022 год — 52 раза.

Общая сумма штрафов за весь период превысила 273 тысячи рублей. Почти все, за исключением четырех, Башаров уже оплатил.

При этом в 2012 году актера уже лишали водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Ранее Марат Башаров рассказал, что пытается исправить ошибки прошлого. Напомним, что ведущий «Битвы экстрасенсов» бил своих бывших жен, и сейчас он сожалеет об этом.