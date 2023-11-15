Григорий Лепс исполнил песню Бориса Гребенщикова* на своем концерте в Кирове

Григорий Лепс исполнил песню Бориса Гребенщикова* (признан иноагентом на территории РФ) на своем концерте в Кирове. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Лепса.

В ноябре 2023 года у Григория состоялся концерт в Кирове, во время которого ему удалось удивить публику. Поднявшись на сцену, артист исполнил хит «Стаканы» группы «Аквариум». В это время на экране показывали кадры из клипа музыканта.

Напомним, что еще в 2017 году Лепс заявлял, что хочет создать полноценный альбом с песнями коллеги. Тогда он назвал Бориса «прекрасным человеком и великолепным музыкантом».

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*признан иноагентом на территории РФ