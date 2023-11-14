«Там прекрасная семья»: как живет внебрачный сын Григория Лепса, которого певец видел один раз

Певец Григорий Лепс подтвердил, что у него есть внебрачный сын, рожденный в результате мимолетного романа в молодости. Артист видел его один раз и с тех пор не общался с родственником.

Подробности сообщает Пятый канал.

О наличии внебрачного ребенка Лепс сказал: «Есть, есть, господи. Они у всех есть».

Сейчас сын исполнителя взрослый, у него своя семья, работа. При этом наследник даже не знает, что его отец – известный певец.

«Я не общаюсь. Я видел один раз. Он уже очень взрослый. Там прекрасная семья. Лезть туда не нужно», - сказал Лепс.

Артист всегда обеспечивал финансово детей, рожденных в браке, хоть и не занимался воспитанием. Сейчас Лепс хотел бы еще поработать – «очень нужны деньги», признается он. При этом певец понимает – активной жизни осталось лет 10, дальше он планирует «уходить на покой».

Ранее певица Маша Распутина раскритиковала Лепса и заявила, что у него может быть не один внебрачный ребенок. Она считает, что артист должен был с ним познакомиться. В любом случае не стоит «так себя распускать», высказала мнение артистка по поводу незаконнорожденных детей.