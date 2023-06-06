Гражданство не дает покоя: Собчак о своем имуществе в Израиле
Журналистка Ксения Собчак рассказала о своей недвижимости в Израиле.
Фото: Starface.ru
Певица Слава осудила журналистку Ксению Собчак за то, что та уехала из России после февральских событий.
«Хитрые, как Собчак, у них все это есть — бегать по границам, сваливать. А трусость — самое подлейшее, что может быть», — заявила она.
По мнению певицы, получив гражданство Израиля, Ксения предала страну.
Собчак же высказалась по этому поводу в своем Telegram-канале.
«Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и Славу после трех бокалов. Все таки Боня под аяваской гораздо более миролюбива, надо сказать».
Телеведущая добавила, что у нее нет снятой или купленной недвижимости в Израиле. Собчак не видит ничего плохого в приобретении имущества, если оно куплено на честно заработанные деньги.
Ксения также указала: «В прошлом видео, мы, кстати, узнали, что у Славы есть недвижимость за рубежом и «все необходимые визы», почему же именно Израиль не дает всем покоя? Загадка».
Разлад между Собчак и Славой случился уже давно. Напомним, пару лет назад они уже оскорбляли друг друга, но в прошлый раз по поводу внешности.
«На месте Славы я бы вообще тему сексуальности старательно обходила. Но, как говорится, кому арбуз, а кому - свиной хрящик», — писала в соцсетях Собчак.
Напомним, об израильском гражданстве Собчак стало известно в октябре прошлого года, когда она пересекла границу с Литвой после того, как коммерческий директор телеведущей Кирилл Суханов стал фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов.
Благодаря израильскому паспорту Ксения в любой момент может уехать в Европу. Более того, журналистка обзавелась жильем на случай переезда на ПМЖ. Она приобрела квартиру в жилом комплексе Дубая St. Regis Residences площадью 120 квадратов и стоимостью 60 миллионов рублей. Вид оттуда, кстати, открывается на здание Бурдж-Халифа.
Напомним, в мае этого года Виктория Боня уже сообщала об имуществе Собчак — квартире на Лазурном берегу, где живет мать журналистки — Людмила Нарусова.