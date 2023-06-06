НАШ ШОУБИЗ
14:40, 06 июня 2023
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Гражданство не дает покоя: Собчак о своем имуществе в Израиле

Журналистка Ксения Собчак рассказала о своей недвижимости в Израиле.

Гражданство не дает покоя: Собчак о своем имуществе в Израиле

Фото: Starface.ru

Певица Слава осудила журналистку Ксению Собчак за то, что та уехала из России после февральских событий.

«Хитрые, как Собчак, у них все это есть — бегать по границам, сваливать. А трусость — самое подлейшее, что может быть», — заявила она.

По мнению певицы, получив гражданство Израиля, Ксения предала страну.

Собчак же высказалась по этому поводу в своем Telegram-канале.

«Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и Славу после трех бокалов. Все таки Боня под аяваской гораздо более миролюбива, надо сказать».

Телеведущая добавила, что у нее нет снятой или купленной недвижимости в Израиле. Собчак не видит ничего плохого в приобретении имущества, если оно куплено на честно заработанные деньги.

Ксения также указала: «В прошлом видео, мы, кстати, узнали, что у Славы есть недвижимость за рубежом и «все необходимые визы», почему же именно Израиль не дает всем покоя? Загадка».

Разлад между Собчак и Славой случился уже давно. Напомним, пару лет назад они уже оскорбляли друг друга, но в прошлый раз по поводу внешности.

«На месте Славы я бы вообще тему сексуальности старательно обходила. Но, как говорится, кому арбуз, а кому - свиной хрящик», — писала в соцсетях Собчак.

Певица Слава

Певица Слава

Фото: Starface.ru

Напомним, об израильском гражданстве Собчак стало известно в октябре прошлого года, когда она пересекла границу с Литвой после того, как коммерческий директор телеведущей Кирилл Суханов стал фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов.

Благодаря израильскому паспорту Ксения в любой момент может уехать в Европу. Более того, журналистка обзавелась жильем на случай переезда на ПМЖ. Она приобрела квартиру в жилом комплексе Дубая St. Regis Residences площадью 120 квадратов и стоимостью 60 миллионов рублей. Вид оттуда, кстати, открывается на здание Бурдж-Халифа.

Напомним, в мае этого года Виктория Боня уже сообщала об имуществе Собчак — квартире на Лазурном берегу, где живет мать журналистки — Людмила Нарусова.

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