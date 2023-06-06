Гражданство не дает покоя: Собчак о своем имуществе в Израиле

Певица Слава осудила журналистку Ксению Собчак за то, что та уехала из России после февральских событий.

«Хитрые, как Собчак, у них все это есть — бегать по границам, сваливать. А трусость — самое подлейшее, что может быть», — заявила она.

По мнению певицы, получив гражданство Израиля, Ксения предала страну.

Собчак же высказалась по этому поводу в своем Telegram-канале.

«Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и Славу после трех бокалов. Все таки Боня под аяваской гораздо более миролюбива, надо сказать».

Телеведущая добавила, что у нее нет снятой или купленной недвижимости в Израиле. Собчак не видит ничего плохого в приобретении имущества, если оно куплено на честно заработанные деньги.

Ксения также указала: «В прошлом видео, мы, кстати, узнали, что у Славы есть недвижимость за рубежом и «все необходимые визы», почему же именно Израиль не дает всем покоя? Загадка».

Разлад между Собчак и Славой случился уже давно. Напомним, пару лет назад они уже оскорбляли друг друга, но в прошлый раз по поводу внешности.

«На месте Славы я бы вообще тему сексуальности старательно обходила. Но, как говорится, кому арбуз, а кому - свиной хрящик», — писала в соцсетях Собчак.