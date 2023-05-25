«Есть гнездышко»: Виктория Боня рассказала о жилье матери Ксении Собчак на Лазурном берегу

Виктория Боня считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Знаменитость никогда не скрывала любви к роскошной жизни, поэтому в ее личном блоге часто появляются снимки дорогих автомобилей и роскошных квартир. На этот раз светская львица вышла на связь и рассказала не только о своей недвижимости в Монако, но и Людмилы Нарусовой.

Боня поделилась роликом, на котором запечатлен пятиэтажный особняк с наружной фасадной лепниной. Рядом с домом находится красиво оформленный сад и побережье. Виктория прошлась по частной территории и показала местные красоты.

Также по время своего рассказа знаменитость заявила, что ее соседкой является мама Ксении Собчак. «Где-то на 4 этаже можно увидеть окна квартиры Нарусовой. Да, у мамы Собчак в этом доме тоже есть гнездышко», — цитирует «7Дней.ru» высказывание светской львицы.

К слову, несколько дней назад у Ксении и Виктории произошел конфликт. Тогда журналистка высмеяла Боню за ее поведение на фестивале в Каннах. Журналисты предположили, что своим заявлением Виктория решила отомстить Собчак, поэтому она рассекретила жилье ее родительницы.

Ранее мы писали о том, что пользователи Сети высмеяли Викторию Боню за «вампирский» макияж в Каннах. Подробности смотрите здесь.