«Извинения неуместны»: Ксения Собчак не смогла помочь своим арестованным коллегам

Скандал между журналисткой Ксенией Собчак и компаний «Ростех» продолжается.

Несколько дней назад телеведущая приехала в офис гос. корпорации инкогнито и пыталась договориться с её владельцем, политиком и бизнесменом Сергеем Чемезовым. Старания интриганки успехом не увенчались.

Юристы уверены - какими бы искренними ни были извинения, повлиять на ход событий они не смогут, по крайней мере до тех пор, пока телеведущая не признает свои вины.

«Суд, конечно, учтет встречный шаг к перемирию, - комментирует произошедшее адвокат Нарек Костанян, - однако сам факт вымогательства никуда не денется».

Вежливость, увы, никакой юридической силы не имеет.

Напомним, недавно коммерческий директор светской львицы Кирилл Суханов был арестован по обвинению в вымогательстве у директора «Ростеха» Чемезова.

Месяцем ранее по этому же делу были задержаны еще двое знакомых Ксении Анатольевны - главред российского филиала «Tatler» Ариан Романовский и журналист издания «Life» Тамерлан Бигаев.