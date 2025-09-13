График расписан: сколько зарабатывает Игорь Николаев за один концерт

Известный композитор, певец и поэт Игорь Николаев продолжает оставаться одним из самых востребованных исполнителей в России. Подробности приводит Абзац.

По данным издания, гонорар артиста за одно выступление достигает 30 тысяч евро, что приравнивается примерно 3 миллионам рублей.

Как уточняют представители ивент-агентств, график концертов Николаева расписан как минимум до середины октября. При этом заказчикам необходимо учитывать не только стоимость выступления, но и дополнительные расходы на бытовой и технический райдер музыканта, сумма которых может составлять около 20 тысяч евро. Это порядка 2 миллионов рублей.

По информации экспертов рынка недвижимости, Игорь Николаев владеет элитными апартаментами в Дубае стоимостью от 8 миллионов долларов (675 млн рублей). Помимо этого, в собственности народного артиста находится загородный дом в престижном подмосковном поселке Барвиха-2 стоимостью около 180 миллионов рублей.

Также ему принадлежат две квартиры в Юрмале — на берегу моря. Их примерная стоимость оценивается в 30 и 50 миллионов рублей соответственно.

