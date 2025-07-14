Певец Игорь Николаев выиграл три иска за фразу «Выпьем за любовь»

Певец и композитор Игорь Николаев одержал победу в трех судебных процессах, защищая свои права на популярную фразу «Выпьем за любовь». Суды удовлетворили иски артиста к предпринимателям, которые использовали этот запатентованный слоган на своей продукции без разрешения. Подробности сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, во всех случаях судебные инстанции подтвердили исключительные права Николаева на товарный знак и обязали нарушителей выплатить компенсации. Размер выплат составил от 250 до 800 тысяч рублей в зависимости от дела.

Один из ответчиков попытался обжаловать решение, однако апелляционная жалоба была возвращена судом без рассмотрения по существу. Это подтвердило законность первоначального вердикта в пользу музыканта.

Николаев, являющийся автором многих популярных песен, таким образом отстоял свои права на один из самых узнаваемых слоганов в отечественном шоу-бизнесе.

Ранее мы писали о том, что младшая дочь Игоря Николаева пошла по стопам матери и получила роль в кино.