Игорь Николаев признался, что будет рад увидеть и обнять Валерия Леонтьева

Певец и композитор Игорь Николаев выступил тайным гостем шестого финала игры «Много денег на Авторадио. Золотой сезон», который состоялся 21 августа. Его хиты помогли определить победительницу, которая получила стограммовый золотой слиток и шанс на главный приз сезона.

Ведущие утреннего шоу Денис Курочкин и Иван Броневой специально вышли в вечерний эфир, чтобы разыграть призы. Звездным гостем стал Игорь Николаев, который исполнил свои главные хиты, включая «Рояль в ночи», «Выпьем за любовь» и «Старая мельница». Именно песня «Поздравляю!» принесла победу крымчанке Елене, участвующей в игре около трех лет.

Она выбрала ключ от ячейки №8 в сейфе, где хранится килограмм золота. Итоги розыгрыша главного приза подведут перед Новым годом.

Также Николаев порадовал премьерой новой песни «Благоверная», написанной вместе с Игорем Крутым, официальная премьера которой состоится на «Новой волне». Артист примет участие в мероприятии и ждет встречи с Валерием Леонтьевым, который, возможно, тоже приедет в Казань.

«Люблю Валеру. Я буду очень рад его обнять, поцеловать и увидеть в добром здравии. Все-таки мы с ним достаточно много работали вместе в свое время. Он и песни мои пел, и целую концертную программу делал. Это было в далекие 80-е годы прошлого века. Где-то, получается, 40 лет назад», – рассказал Игорь в эфире «Авторадио».

Звезда назвал Леонтьева жизнелюбивым артистом, который не предает зрителей и свой репертуар.