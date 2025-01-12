«Говорит о величии культуры России»: представитель Владимира Путина о номинации Борисова на «Золотой Глобус»

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству высказался о номинации Юры Борисова на «Золотой Глобус».

Михаил Швыдкой признался, что его радует, что талант артиста так высоко оценивают за рубежом. По словам спецпредставителя президента РФ, подобное награждение является доказательством того, что россияне продолжают участвовать в мировых процессах и представлять культурную жизнь страны.

«Меня это радует. Я считаю, что когда наши артисты, наши режиссеры получают мировую известность, это говорит о величии культуры России. Мы не отсутствуем в мировом процессе», — рассказал Михаил Швыдкой в беседе с изданием РИА Новости.

Напомним, что 5 января состоялась церемония награждения международной кинопремии «Золотой глобус», где был в одной из номинаций был заявлен Юра Борисов за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора». Однако главный приз актеру так и не удалось забрать, так как она досталась американцу Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль».

Ранее мы писали о том, что 32-летний актер Юра Борисов встретился с Анджелиной Джоли на «Золотом глобусе».

Также сообщалось, как российский актер Юра Борисов стал крашем иностранцев.