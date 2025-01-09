32-летний актер Юра Борисов встретился с Анджелиной Джоли на «Золотом глобусе». В Сети появилось видео приветствия знаменитостей.

За рубежом состоялась кинопремия «Золотой глобус», номинантом которой стал Юра Борисов за фильм «Анора». Во время мероприятия он общался с Марком Эйдельштейном и другими коллегами по проекту. Также гостьей вечера стала Анджелина Джоли. Актриса заметила Юру в толпе и подошла к нему поздороваться с улыбкой на лице. Знаменитости обменялись парой фраз, а затем Джоли и ее старшая дочь отправились на красную дорожку.

Напомним, Юра и Анджелина уже пересекались на кинофестивале в Торонто.

Ранее кинокритик Александр Голубчиков объяснил популярность Юры Борисова у зарубежной аудитории. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что Александр Петров завидует успеху Юры Борисова в Голливуде.