«Героический русский мужик»: как российский актер Юра Борисов стал крашем иностранцев

Актер Юра Борисов продолжает покорять сердца иностранцев. Его очередной выход в свет на «Золотом глобусе» уже несколько дней активно обсуждают в Сети. Зарубежные пользователи отмечают красоту россиянина и требуют больше проектов с ним. Однако такая популярность Борисова в США вовсе не неожиданность, считает кинокритик Александр Голубчиков. В беседе с порталом «Страсти» он объяснил, в чем его секрет.

В социальных сетях по звезде «Аноры» буквально сходят с ума. Иностранцы распространяют фотографии Юры и говорят о его таланте и внешности. Что уж говорить, даже Анджелина Джоли выделила Борисова на кинопремии среди остальных коллег и сама подошла поздороваться с ним.

«Следующий злодей Бонда», «Героический русский мужик», «Лысый Юэн Макгрегор. И это комплимент», «Нам нужна номинация на лучшую лысую роль от лысого актера», - пишут зарубежные пользователи.

По мнению Голубчикова, главная «фишка» Юры в его искренности. Иностранцы не увидели в нем фальши, что и привлекло их. К тому же не стоит забывать, что он уже не новое лицо в Голливуде. И до «Аноры» зарубежная аудитория оценивала его актерские способности.

«Он действительно очень харизматичный актер, очень тонко играет эмоции. И сразу видна искренность в этом человеке. Но дело не только в этом. Не забываем, что Борисов уже был замечен международной публикой. Сначала в «Купе номер 6», после этого был каннский хит «Капитан Волконогов бежал», который прошел по всему миру, кроме России, и у него тоже были прекрасные везде отзывы», - отметил Александр.

Кинокритик считает — успех Борисова сейчас заключается именно в том, что он до 2024 года уже успел привлечь к себе внимание. К тому же не исключено, что у Юры очень хорошая команда, которая занимается его пиаром в Голливуде.

«У Юры хороший потенциал. Тут никаких сомнений. В конце концов мы помним, что он не первый из российских актеров, кто попадает в поле зрения международной прессы и вообще снимался в Голливуде, это были и Машков, и Тактаров, и Жижикин, но Борисов немножко другого уровня. Он все-таки человек, который снимается в артовом кино больше, он фестивальный персонаж», - поделился мнением Александр Голубчиков.

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