«Говорили, что я не выживу»: Гребенщиков* вспомнил, как впал в кому

Певец Борис Гребенщиков* (признан иноагентом на территории РФ) вспомнил, как впал в кому из-за песен Led Zeppelin. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на новое интервью музыканта.

По словам артиста, он всегда восхищался зарубежной группой. Ему казалось, что у данного коллектива можно многому научиться. Вот почему он решил детально изучить творчество Led Zeppelin. Однако подобная затея оказалась опасной для жизни Бориса. Послушав песни рок-группы, артист впал в кому.

«Записал все себе на компьютер. После этого попал в кому на полторы недели. Мне говорили, что я не выживу», — сообщил музыкант.

Певец заявил, что после произошедшего он стер все песни зарубежной группы.

Напомним, что исполнитель хита «Та, которую я люблю» давно не проживает на территории РФ. На данный момент он находится в Лондоне.

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*признан иноагентом на территории РФ