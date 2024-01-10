Лечение закончится в марте: Заворотнюк заговорила о своем здоровье

Дочь Анастасии Заворотнюк нашла нужным рассказать о завершающемся курсе лечения. Об этом информирует издание «7Дней.ru» со ссылкой на личный блог Анны.

Анна Заворотнюк уже долгое время проживает в ОАЭ. Однако перед Новым годом она прилетела в РФ. В Москве наследница Анастасии не только встретилась с родственниками, но и посетила врача.

В 2022 году Анна обратилась к стоматологу для решения проблем с прикусом. Тогда ей сообщили, что ситуацию можно исправить, но для этого необходимо год носить капы. Заворотнюк согласилась на условие врача. Однако в назначенный срок выяснилось, что ей нужно ходить с пластинками на зубах еще несколько месяцев.

В личном блоге знаменитость сообщила, что курс лечения подойдет к концу в марте 2024 года. По словам Анны, она видит улучшение в состоянии своих зубов.

«В марте закончу исправление зубов. Хотя уже и так выровняли нижний ряд, но будет еще лучше», — сообщила дочь Анастасии.

Ранее мы писали о том, что Петра Чернышева не заметили на новогодних видео с родственниками Заворотнюк. Подробности смотрите в этой статье.