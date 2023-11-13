Борис Гребенщиков* рассказал, почему не сможет вернуться в Россию

Борис Гребенщиков* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал, почему не сможет вернуться в Россию. Об этом он признался в интервью на YouTube-канале Forbes.

По словам музыканта, он боится того, что в России ему не позволят проводить концерты. Кроме того, Гребенщиков* сообщил, что на родине его ждет повышенное внимание со стороны правоохранительных органов.

«Каждый встречный на улице полицейский может мне что-то предъявить. И это может оказаться не очень положительным для меня. Мне это сказали абсолютно прямо. И концерты мне играть никто не даст», — поделился он.

Гребенщиков* признался, что по-прежнему считает Россию частью мира и не отделяет себя от русской культуры.

«Я не теряю русского языка и культуру. Но живу я в мире. И меня это вполне устраивает. Для меня Россия — это часть мира», —, — заявил музыкант.

Основатель рок-группы «Аквариум» добавил, что не причисляет себя к эмигрантам. По словам музыканта, ему просто очень нравится путешествовать по миру.

Ранее мы писали о том, что Борис Гребенщиков* закрывает ИП в России.

*признан иностранным агентом на территории РФ.