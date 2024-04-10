Похоронят не в Москве: дата и место прощания с Евгением Кунгуровым

Прощание с оперным певцом Евгением Кунгуровым пройдет 11 апреля на Троекуровском кладбище. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил директор артиста Сергей Пудовкин.

По словам Пудовкина, Кунгурова проводят в последний путь в Москве в 15:00, но похоронить планируют в другом месте.

«Затем его повезут на родину хоронить, здесь не будут. Похороны [пройдут] в поселке Заречный», – заявил директор певца.

Напомним, что о смерти знаменитости стало известно 8 апреля. Его тело было найдено возле собственного дома. А до ухода из жизни мужчина написал жене странное сообщение. СМИ пишут, что она пыталась дозвониться до супруга, а потом вызвала сотрудников экстренных служб.

Поклонники, коллеги и родные в шоке от случившегося. Никто не понимает, как такой светлый человек мог совершить самоубийство. Криминальных следов в этой истории обнаружено не было.

Близкие говорят, что Евгений был порядочным человеком и оставался востребованным артистом. Он был соведущим программы «Романтика романса», съемки которой приостановили из-за смерти мужчины. Теперь съемки будут только осенью, с новым ведущим.

Ранее мы писали о том, что певца Евгения Кунгурова закодировали незадолго до смерти. СМИ писали, что у звезды могли быть проблемы с алкоголем. Но его коллега Сергей Пенкин заявил, что в последнее время артист не пил и занимался спортом.