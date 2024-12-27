«Я уже ничего не боюсь»: Анастасия Волочкова рассказала, как бывшие сливали ее личные фото

Прима-балерина Анастасия Волочкова неоднократно сталкивалась с подлостью в отношениях. По словам знаменитости, бывшие ухажеры сливали ее личные фото.

Волочкова поделилась историей в интервью с Мариам Тилляевой. Балерина заявила, что не видит ничего предосудительного в том, чтобы отправлять второй половинке личные фото.

Однако бывшие возлюбленные Анастасии пользовались этим и, когда отношения подходили к концу, выкладывали их в интернет. Раньше Волочкову это расстраивало, однако теперь, по словам звезды, ей ничего не страшно.

«Столько людей посливали эти фотографии. Как мужчина может пойти на такую низость: взять и выложить фото или видео личного характера, которые присылаешь ему на доверии? Я уже ничего не боюсь», — заявила Анастасия.

Ранее балерина показала, как встретилась с 19-летней дочерью. Девушка в этом году предпочла провести праздники с матерью.